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«Будё‑Глимт» пропустил от «Баварии» через минуту после отсутствия Хайкина

«Будё‑Глимт» пропустил от «Баварии» через минуту после отсутствия Хайкина
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Норвежский «Будё‑Глимт» пропустил гол через полторы минуты после начала второго тайма — в этот момент в воротах не было российского голкипера Никиты Хайкина: он получил травму в первом тайме и не вышел на второй. Мяч в ворота норвежской команды отправил полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала — этот гол стал для него первым после эпизода с потерей сознания.
В эти минуты идёт матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встречаются немецкая «Бавария» и норвежский «Будё-Глимт». Игра проходит на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене, Германия. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу мюнхенского клуба.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 22:00 МСК
Бавария