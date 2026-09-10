«Будё‑Глимт» пропустил от «Баварии» через минуту после отсутствия Хайкина

Норвежский «Будё‑Глимт» пропустил гол через полторы минуты после начала второго тайма — в этот момент в воротах не было российского голкипера Никиты Хайкина: он получил травму в первом тайме и не вышел на второй. Мяч в ворота норвежской команды отправил полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала — этот гол стал для него первым после эпизода с потерей сознания.

В эти минуты идёт матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встречаются немецкая «Бавария» и норвежский «Будё-Глимт». Игра проходит на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене, Германия. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу мюнхенского клуба.