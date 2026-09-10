«Бавария» — «Будё-Глимт»: Гарри Кейн удвоил преимущество мюнхенцев на 61-й минуте

В эти минуты идёт матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встречаются немецкая «Бавария» и норвежский «Будё-Глимт». Игра проходит на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене, Германия. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу мюнхенского клуба.

На 61-й минуте преимущество хозяев удвоил нападающий Гарри Кейн.

На 47-й минуте счёт открыл полузащит