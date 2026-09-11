Топ-10 самых дорогих трансферов лета 2026 года в России

В ночь с 10 на 11 сентября, в 00:00 мск, в России официально закрылось летнее трансферное окно. Самой дорогой сделкой стал переход полузащитника Алексея Батракова из московского «Локомотива» в турецкий «Галатасарай». Сделка оценивается в € 25 млн.

Самым дорогим новичком Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги стал бразилец Фелипе Аугусто. Нападающий перешёл в санкт-петербургский «Зенит» из турецкого «Трабзонспора». Сумма трансфера составила € 15 млн.

Топ-10 самых дорогих трансферов РПЛ летом 2026 года:

1. Алексей Батраков, из «Локомотива» в «Галатасарай» — € 25 млн.

2. Эдуард Сперцян, из «Краснодара» в «Аль-Ахли» — € 21,9 млн.

3. Фелипе Аугусто, из «Трабзонспора» в «Зенит» — € 15 млн.

4. Мирлинд Даку, из «Рубина» в «Спартак» — € 11 млн.

5. Кристиан, из «Крузейро» в «Краснодар» — € 9,6 млн.

6. Дмитрий Воробьёв, из «Локомотива» в «Краснодар» — € 7,3 млн.

7. Максимильяно Гутьеррес, из «Индепендьенте» в «Динамо» — € 6 млн.

8. Артём Карпукас, из «Локомотива» в «Зенит» — € 5,2 млн.

9. Виктор Парада, из «Алавеса» в «Спартак» — € 5 млн.

10. Майсон Родригес, из «Унион Санта-Фе» в «Краснодар» — € 3,9 млн.