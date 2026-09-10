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Трансфер Самородова в «Спартак» сорвался из-за медосмотра

Трансфер Самородова в «Спартак» сорвался из-за медосмотра
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Трансфер нападающего Максима Самородова в московский «Спартак» сорвался из-за медосмотра. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Клубы согласовали все детали трансфера, но «Спартаку» не понравились результаты МРТ. Ранее сообщалось, что красно-белые согласовали с грозненским «Ахматом» переход игрока. Сумма сделки должна была составить 650 млн рублей.

В нынешнем сезоне Самородов принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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