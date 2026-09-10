«Комо» Фабрегаса разгромил «РБ Лейпциг» в первом матче Лиги чемпионов в истории клуба

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встречались итальянский «Комо» и немецкий «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сердар Гёзюбююк из Нидерландов. Победу со счётом 4:1 праздновали хозяева поля.

На 15-й минуте полузащитник «Комо» Мартин Батурина забил первый мяч в истории клуба в Лиге чемпионов. На 38-й минуте нападающий Анастасиос Дувикас с передачи Батурины удвоил преимущество итальянцев. На 54-й минуте вингер Ассане Диао сделал преимущество хозяев поля крупным. На 58-й минуте полузащитник «РБ Лейпциг» Андрия Максимович отыграл один мяч. На 90-й минуте полузащитник Максимо Перроне установил окончательный счёт.

Во 2-м туре общего этапа ЛЧ «Комо» сыграет на выезде с «Фей