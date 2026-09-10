«Бавария» забила пять мячей «Будё-Глимт» в ЛЧ, Хайкин был заменён в перерыве из-за травмы

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встречались немецкая «Бавария» и норвежский «Будё-Глимт». Игра проходила на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене, Германия. Хозяева поля одержали победу со счётом 5:0.

На 47-й минуте счёт открыл полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала. На 61-й минуте преимущество хозяев удвоил нападающий Гарри Кейн. На 77-й минуте защитник Альфонсо Дэвис забил третий мяч в ворота гостей. На 83-й минуте Майкл Олисе сделал счёт 4:0. На 90+2-й минуте Олисе оформил