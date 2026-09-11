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Славия — Ланс, результат матча 10 сентября 2026, счет 2:3 1-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2026/2027

«Славия» проиграла «Лансу» в Лиге чемпионов из-за голов на 90+1-й и 90+3-й минутах
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Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встречались чешская «Славия» и французский «Ланс». Команды играли на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Василис Фотиас из Греции. Волевую победу со счётом 3:2 праздновали гости.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 22:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
2 : 3
Ланс
Ланс, Франция
1:0 Штурм – 51'     1:1 Сима – 73'     2:1 Штурм – 88'     2:2 Товен – 90+1'     2:3 Агилар – 90+3'    
Удаления: Конечны – 49' / нет

На 49-й минуте защитник хозяев поля Микулаш Конечны получил красную карточку. На 51-й минуте полузащитник «Славии» Даниэль Штурм открыл счёт в матче. На 73-й минуте нападающий «Ланса» Абдалла Сима сравнял счёт. На 88-й минуте Штурм оформил дубль и снова вывел свою команду вперёд. На