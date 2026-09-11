«Славия» проиграла «Лансу» в Лиге чемпионов из-за голов на 90+1-й и 90+3-й минутах

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встречались чешская «Славия» и французский «Ланс». Команды играли на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Василис Фотиас из Греции. Волевую победу со счётом 3:2 праздновали гости.

На 49-й минуте защитник хозяев поля Микулаш Конечны получил красную карточку. На 51-й минуте полузащитник «Славии» Даниэль Штурм открыл счёт в матче. На 73-й минуте нападающий «Ланса» Абдалла Сима сравнял счёт. На 88-й минуте Штурм оформил дубль и снова вывел свою команду вперёд. На