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Кейн забил 55-й гол в Лиге чемпионов, до Холанда — четыре мяча

Кейн забил 55-й гол в Лиге чемпионов, до Холанда — четыре мяча
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн забил 55-й гол в Лиге чемпионов. Английский форвард поразил ворота «Будё-Глимт» (5:0) во встрече 1-го тура общего этапа соревнования нынешнего сезона. Кейн отметился 55 забитыми мячами в 71 встрече.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
5 : 0
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Мусиала – 47'     2:0 Кейн – 61'     3:0 Дэвис – 77'     4:0 Олисе – 83'     5:0 Олисе – 90+2'    
Удаления: нет / Бёртуфт – 87'

На текущий момент 33-летний футболист занимает 10-е место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов. На девятой строчке находится бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой (56), на восьмой — экс-нападающий «Баварии» Томас Мюллер (57). На седьмом месте расположился действующий форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, забивший 59 голов в 59 встречах.

В следующем туре «Бавария» сыграет с «Викингом» (13 октября).

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