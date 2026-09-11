Кейн забил 55-й гол в Лиге чемпионов, до Холанда — четыре мяча

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн забил 55-й гол в Лиге чемпионов. Английский форвард поразил ворота «Будё-Глимт» (5:0) во встрече 1-го тура общего этапа соревнования нынешнего сезона. Кейн отметился 55 забитыми мячами в 71 встрече.

На текущий момент 33-летний футболист занимает 10-е место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов. На девятой строчке находится бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой (56), на восьмой — экс-нападающий «Баварии» Томас Мюллер (57). На седьмом месте расположился действующий форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, забивший 59 голов в 59 встречах.

В следующем туре «Бавария» сыграет с «Викингом» (13 октября).