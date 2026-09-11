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«Похоже на ситуацию Месси». В «Барселоне» оценили шансы Ямаля на «Золотой мяч» — 2026

«Похоже на ситуацию Месси». В «Барселоне» оценили шансы Ямаля на «Золотой мяч» — 2026
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Спортивный директор «Барселоны» Деку считает, что 19-летний нападающий сине-гранатовых Ламин Ямаль является главным претендентом на награду лучшему игроку сезона «Золотой мяч».

«Я считаю, что Ламин [Ямаль] — главный кандидат. Он выигрывал с «Барселоной» и стал чемпионом мира. В прошлом сезоне он был ключевым футболистом и стал лучшим в Ла Лиге. Я не вижу никаких сомнений, люблю футбол. Это похоже на ситуацию Лео [Месси]: Лео был лучшим. В этом случае нет особого спора», — приводит слова Деку AS со ссылкой на программу El Món a RAC1.

По итогам минувшего сезона Ямаль в составе «Барселоны» выиграл Примеру. В составе сборной Испании 19-летний вингер завоевал золото чемпионата мира.

Месси выиграл семь «Золотых мячей», выступая за каталонский клуб.

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Чем уникален Ламин Ямаль: