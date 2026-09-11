«Велес» арендовал полузащитника «Факела» в последние часы трансферного окна

Полузащитник «Факела» Нури Абдоков продолжит карьеру в Лиге Pari. Перед закрытием трансферного окна футболиста арендовал московский «Велес». О сделке официально сообщила пресс-служба воронежской команды. Соглашение будет рассчитано до конца текущего сезона.

Абдоков перебрался в «Факел» из «Нефтехимика» летом 2025 года. В текущем сезоне 26-летний полузащитник на поле не появлялся. Всего на его счету 17 матчей и два забитых мяча в составе воронежского клуба, оба — в Фонбет Кубке России.

«Желаем хорошего сезона, Нури!» — говорится в обращении пресс-службы «Факела» к игроку в телеграм-канале команды.