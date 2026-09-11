«Акрон» арендовал нападающего «Войводины» Милутина Видосавлевича с правом выкупа

Тольяттинский «Акрон» арендовал нападающего «Войводины» Милутина Видосавлевича до конца сезона‑2026/2027 с правом выкупа. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Сербский футболист способен играть на позициях центрального полузащитника, флангового и центрального нападающего.

Видосавлевичу 25 лет, он — воспитанник клуба «Чукарички». Ранее на правах аренды выступал за «Леванте» и «Раднички», затем перешёл в «Войводину».

В профессиональных матчах Видосавлевич провёл 195 игр, забил 44 мяча и отдал 16 результативных передач.

«Приветствуем Милутина в нашем клубе и желаем ему успехов!» — говорится в сообщении тольяттинского клуба.