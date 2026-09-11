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«Бавария» продлила 13-летнюю серию без поражений в домашних матчах ЛЧ на групповом этапе

«Бавария» продлила 13-летнюю серию без поражений в домашних матчах ЛЧ на групповом этапе
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«Бавария» ни разу не проиграла в последних 39 домашних матчах на групповом/общем этапе Лиги чемпионов. В этих встречах немецкий гранд одержал 37 побед и дважды сыграл вничью. Рекорд сохраняется на протяжении 13 лет. Об этом сообщает Squawka на странице в социальной сети X.

В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона подопечные Венсана Компани разгромили «Будё-Глимт» со счётом 5:0. Встреча прошла на стадионе «Арена Мюнхен». В составе мюнхенцев голами отметились Джамал Мусиала, Гарри Кейн, Альфонсо Дэвис и Майкл Олисе (дубль).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
5 : 0
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Мусиала – 47'     2:0 Кейн – 61'     3:0 Дэвис – 77'     4:0 Олисе – 83'     5:0 Олисе – 90+2'    
Удаления: нет / Бёртуфт – 87'

В следующем туре «Бавария» сыграет с «Викингом». Игра состоится 13 октября и пройдёт на стадионе «Люсе Арена» в Ставангере.

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