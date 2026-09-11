«Родина» внесла в заявку на сайте РПЛ участника ЧМ-2026 в составе сборной Колумбии

Новичок Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Родина» внесла в заявку на сезон колумбийского левого защитника Дейвера Мачадо. Это следует из информации, представленной на официальном сайте РПЛ. Новичок зарегистрирован под 20-м номером.

С лета текущего года Мачадо находится в статусе свободного агента. Последние полгода 33-летний игрок провёл во французском «Нанте». С 2021 по 2025 год Мачадо защищал цвета «Ланса», в который перебрался из «Тулузы», а первым европейским клубом в его карьере был бельгийский «Генк».

Фото: Официальный сайт РПЛ

За сборную Колумбии Мачадо отметился двумя результативными передачами, а всего у него 16 игр за национальную команду, включая 90 минут в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года с Португалией (0:0).