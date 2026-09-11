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Кэррик оценил игру «МЮ» в матче Лиги чемпионов, где манкунианцы разгромили «Сабах»

Кэррик оценил игру «МЮ» в матче Лиги чемпионов, где манкунианцы разгромили «Сабах»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик поделился мнением об игре «красных дьяволов» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «красные дьяволы» разгромили «Сабах» со счётом 4:0. Встреча прошла на домашнем стадионе манкунианцев «Олд Траффорд».

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 0
Сабах
Баку, Азербайджан
1:0 Кунья – 27'     2:0 Фернандеш – 42'     3:0 Шешко – 45'     4:0 Мартинес – 68'    

«Приятно сыграть «на ноль». И, очевидно, победить в матче.

Я считаю, что некоторые наши атакующие футболисты были великолепны, некоторые моменты продемонстрированного нами футбола были действительно хороши. Наша команда была опасна в переходных фазах, и по большей части мы защищались действительно хорошо», — приводит слова Кэррика TNT Sports.

Во 2-м туре общего этапа «Манчестер Юнайтед» встретится с «Атлетико» Мадрид 13 октября, а «Сабах» в этот же день проведёт матч с пражской «Славией».

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