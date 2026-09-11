Кэррик оценил игру «МЮ» в матче Лиги чемпионов, где манкунианцы разгромили «Сабах»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик поделился мнением об игре «красных дьяволов» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «красные дьяволы» разгромили «Сабах» со счётом 4:0. Встреча прошла на домашнем стадионе манкунианцев «Олд Траффорд».

«Приятно сыграть «на ноль». И, очевидно, победить в матче.

Я считаю, что некоторые наши атакующие футболисты были великолепны, некоторые моменты продемонстрированного нами футбола были действительно хороши. Наша команда была опасна в переходных фазах, и по большей части мы защищались действительно хорошо», — приводит слова Кэррика TNT Sports.

Во 2-м туре общего этапа «Манчестер Юнайтед» встретится с «Атлетико» Мадрид 13 октября, а «Сабах» в этот же день проведёт матч с пражской «Славией».