Брейдо скорректировал свои слова о том, что трансферов у ЦСКА больше не будет

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо внёс пояснения к своим словам о том, что у ЦСКА больше не будет трансферов. В последний день летнего окна телеграм-канал «Удар Эджуке | ЦСКА» привёл цитату Брейдо: «Трансферов больше не будет».

«Немного не так. Так как [был] заключительный день трансферного окна в России, исходя из уважения к болельщикам и во избежание постоянного обновления страниц в поисках новостей, посчитал важным сказать, что сегодня трансферных новостей не будет. Мы знаем, что впереди будет специальный дозаявочный период для свободных агентов. Это не анонс, но важная поправка к цитате выше. А мой комментарий — лишь желание избавить болельщиков от дополнительных ожиданий сегодняшним вечером», — написал Брейдо в телеграм-канале.

Трансферное окно в России закрылось в полночь с 10 на 11 сентября. В течение 14 дней после завершения периода трансферов клубам позволено регистрировать свободных агентов.

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