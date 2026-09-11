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«Очень доволен результатом». Гарри Кейн — о победе «Баварии» над «Будё-Глимт» в ЛЧ

«Очень доволен результатом». Гарри Кейн — о победе «Баварии» над «Будё-Глимт» в ЛЧ
Комментарии

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о победе над клубом «Будё‑Глимт» в матче 1-го тура общего этапа Лиге чемпионов УЕФА (5:0). 33‑летний англичанин забил второй гол в матче, дубль оформил Майкл Олисе, ещё по мячу забили Джамал Мусиала и Альфонсо Дэвис.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
5 : 0
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Мусиала – 47'     2:0 Кейн – 61'     3:0 Дэвис – 77'     4:0 Олисе – 83'     5:0 Олисе – 90+2'    
Удаления: нет / Бёртуфт – 87'

«Я очень доволен результатом. Нам нужно было проявить терпение, но, на мой взгляд, мы играли лучше уже в первом тайме — вратарь соперника сделал несколько отличных сейвов. Мы сохраняли спокойствие и продолжали давить. Ранний гол нам помог. В прошлом сезоне мы показали, что становимся только сильнее по ходу матча. Мы хотели хорошо сыграть и набрать три очка на глазах у наших болельщиков. Ра