«Очень доволен результатом». Гарри Кейн — о победе «Баварии» над «Будё-Глимт» в ЛЧ

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о победе над клубом «Будё‑Глимт» в матче 1-го тура общего этапа Лиге чемпионов УЕФА (5:0). 33‑летний англичанин забил второй гол в матче, дубль оформил Майкл Олисе, ещё по мячу забили Джамал Мусиала и Альфонсо Дэвис.

«Я очень доволен результатом. Нам нужно было проявить терпение, но, на мой взгляд, мы играли лучше уже в первом тайме — вратарь соперника сделал несколько отличных сейвов. Мы сохраняли спокойствие и продолжали давить. Ранний гол нам помог. В прошлом сезоне мы показали, что становимся только сильнее по ходу матча. Мы хотели хорошо сыграть и набрать три очка на глазах у наших болельщиков. Ра