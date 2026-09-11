Президент «Фенербахче» не принял отставку главного тренера после матча с «Ромой» в ЛЧ

Президент «Фенербахче» Азиз Йылдырым отреагировал на заявление главного тренера клуба Исмаила Картала, который подал в отставку после матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ромой» (1:1).

«Мы вышли в Лигу чемпионов — это успех. Если тренер добивается такого результата впервые за 18 лет, вместо того чтобы аплодировать ему, вы его закапываете. А потом ещё и дают комментарии в СМИ. Все комментаторы, которые называют себя болельщиками «Фенербахче», предают клуб.

Через один-два года нас здесь уже не будет. Зачем мы пришли? Дети сейчас радуются. Они надевают футболки и приходят на матчи. Вы испортили этот успех. Я с этим не согласен.

Исмаил Картал продолжает работать на своей должности. Но вы не можете поддерживать его, бросая ему в голову бутылки. Матч Лиги чемпионов завершился со счётом 1:1. На поле шла тактическая борьба. Было бы стыдно не замечать этого. Давайте давать общественности правиль