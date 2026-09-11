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«Оценивать по одному матчу не стоит». Французский журналист – об игре Сафонова в ЛЧ

«Оценивать по одному матчу не стоит». Французский журналист – об игре Сафонова в ЛЧ
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Французский журналист Пьер Менес оценил игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче со «Слованом» (6:1) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
09 сентября 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
6 : 1
Слован Бр
Братислава, Словакия
1:0 Дембеле – 17'     2:0 Дембеле – 23'     3:0 Ф. Торрес – 31'     4:0 Ф. Торрес – 47'     5:0 Ф. Торрес – 57'     5:1 Камара – 59'     6:1 Руис – 88'    

«Он начал матч со своей уже запоминающейся статистикой начала сезона: один удар в створ — один гол. После удара Камара он совершил хороший сейв. Но оценивать его по этому матчу всё равно не стоит», — приводит слова Менеса Planetepsg.

Ранее Менес выражал недовольство игрой Сафонова в нынешнем сезоне.

Во 2-м туре общего этапа «ПСЖ» встретится с «Манчестер Сити» (14 октября).
В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых пропустил девять гол