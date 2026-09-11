«Оценивать по одному матчу не стоит». Французский журналист – об игре Сафонова в ЛЧ

Французский журналист Пьер Менес оценил игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче со «Слованом» (6:1) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Он начал матч со своей уже запоминающейся статистикой начала сезона: один удар в створ — один гол. После удара Камара он совершил хороший сейв. Но оценивать его по этому матчу всё равно не стоит», — приводит слова Менеса Planetepsg.

Ранее Менес выражал недовольство игрой Сафонова в нынешнем сезоне.

Во 2-м туре общего этапа «ПСЖ» встретится с «Манчестер Сити» (14 октября).

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых пропустил девять гол