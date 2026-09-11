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«Обладает ограниченными возможностями». Footmercato – об игре Забарного за «ПСЖ»

«Обладает ограниченными возможностями». Footmercato – об игре Забарного за «ПСЖ»
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Французское издание Footmercato раскритиковало игру защитника «ПСЖ» Ильи Забарного в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Слованом» (6:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
09 сентября 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
6 : 1
Слован Бр
Братислава, Словакия
1:0 Дембеле – 17'     2:0 Дембеле – 23'     3:0 Ф. Торрес – 31'     4:0 Ф. Торрес – 47'     5:0 Ф. Торрес – 57'     5:1 Камара – 59'     6:1 Руис – 88'    

«В среду вечером в матче с не самым сильным соперником — «Слованом» из Братиславы, защитник вновь оказался в центре внимания в негативном ключе. Забарный позволил Камаре, который забил единственный гол словацкой команды, практически без сопротивления обойти себя. Грубой ошибки со стороны Забарного не было, скорее, этот эпизод показал, что защитник обладает более ограниченными возможностями, чем считалось ранее. Его тяжеловесные движения и медленный разворот делают его удобной мишенью для любого достаточно быстрого нападающего», — написано в статье.

Во 2-м туре общего этапа «ПСЖ» встретится с «Манчестер Сити» (14 октября).

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