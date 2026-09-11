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«Могли наказывать нас весь вечер». Тренер «Сабаха» — о матче с «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ

«Могли наказывать нас весь вечер». Тренер «Сабаха» — о матче с «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ
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Главный тренер «Сабаха» Валдас Дамбраускас прокомментировал разгромное поражение команды в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (0:4).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 0
Сабах
Баку, Азербайджан
1:0 Кунья – 27'     2:0 Фернандеш – 42'     3:0 Шешко – 45'     4:0 Мартинес – 68'    

«Горжусь быть тренером этой команды. Это наш дебют на таком уровне, и, возможно, где-то глубоко внутри мы сегодня рассчитывали на чуть большее. Поэтому было немного жаль пропускать все эти голы. Особенно два в концовке первого тайма.

Возможно, дело отчасти в неопытности. Когда были моменты для обострения, мы просто пытались сохранить мяч. Конечно, «Манчестер Юнайтед» атаковал много, но думаю, что свои моменты были и у нас.

Временами разрыв между линиями обороны и атаки становился у нас слишком большим. Когда теряли мяч, то не всегда успевали вернуться и занять свои позиции в защите. Поэтому они могли наказывать нас хоть весь вечер напролёт. Бруну Фернандеш — это Бруну Фернандеш. Такой это игрок. Мои поздравления «Манчестер Юнайтед». Они вернулись в Лигу чемпионов после перерыва в три года и начали с победы. Поздравляю, — приводит слова Дамбраускаса официальный сайт УЕФА.

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