15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор разгромной победы «Манчестер Юнайтед» над «Сабахом» в Лиге чемпионов

Видеообзор разгромной победы «Манчестер Юнайтед» над «Сабахом» в Лиге чемпионов
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Сабах» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч прошёл на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, Англия и закончился со счётом 4:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 0
Сабах
Баку, Азербайджан
1:0 Кунья – 27'     2:0 Фернандеш – 42'     3:0 Шешко – 45'     4:0 Мартинес – 68'    

В составе победителей забивали Матеус Кунья, Бруну Фернандеш, Беньямин Шешко и Лисандро Мартинес.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор ключевых событий встречи:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Этот матч стал первым для «Сабаха» в Лиге чемпионов.

Во 2-м туре общего этапа ЛЧ «Манчестер Юнайтед» встретится на выезде с мадридским «Атлетико», а «Сабах» примет дома пражскую «Славию». Оба матча пройдут 13 октября.