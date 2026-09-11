Видеообзор разгромной победы «Манчестер Юнайтед» над «Сабахом» в Лиге чемпионов

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Сабах» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч прошёл на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, Англия и закончился со счётом 4:0.

В составе победителей забивали Матеус Кунья, Бруну Фернандеш, Беньямин Шешко и Лисандро Мартинес.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор ключевых событий встречи:

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Этот матч стал первым для «Сабаха» в Лиге чемпионов.

Во 2-м туре общего этапа ЛЧ «Манчестер Юнайтед» встретится на выезде с мадридским «Атлетико», а «Сабах» примет дома пражскую «Славию». Оба матча пройдут 13 октября.