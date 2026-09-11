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Видеообзор ничьи между «Фенербахче» и «Ромой» в Лиге чемпионов

Видеообзор ничьи между «Фенербахче» и «Ромой» в Лиге чемпионов
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«Фенербахче» сыграл вничью с «Ромой» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч прошёл на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция) и закончился со счётом 1:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 19:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 1
Рома
Рим, Италия
0:1 Кристанте – 39'     1:1 Браун – 48'    

В составе гостей голом отметился капитан команды Бриан Кристанте. У хозяев единственный забитый мяч на счету у Арчи Брауна.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор ключевых событий встречи:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Фенербахче» встретится на выезде с «Астон Виллой», а «Рома» примет на своём поле мадридский «Реал». Оба матча состоятся 14 октября.

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