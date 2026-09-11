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«Почему должно удивлять?» Гасилин – о результатах ЦСКА в нынешнем сезоне РПЛ

«Почему должно удивлять?» Гасилин – о результатах ЦСКА в нынешнем сезоне РПЛ
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о том, что ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России после семи туров.

«Не понимаю, почему второе место ЦСКА должно удивлять. У армейской команды хороший сбалансированный состав. Год назад казалось, что они смогут бороться с этими игроками за чемпионство, и с тех пор состав хуже не стал. Им мешали и продолжают мешать травмы лидеров, но тренер Игдисамов даёт результат, — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

От лидирующего «Краснодара» отставание ЦСКА составляет четыре очка. В следующем туре РПЛ ЦСКА встретится с «Рубином». Матч состоится 12 сентября.

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