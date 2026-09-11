Никита Хайкин высказался о своей замене в перерыве матча с «Баварией» в Лиге чемпионов

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин высказался о своей замене из-за травмы в перерыве матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:5). В первом тайме 31-летний голкипер совершил пять спасений.

«Нам нужно будет посмотреть завтра. После первого тайма я уже не мог выбивать мяч. Я попробовал сделать это в раздевалке, но было разумнее остаться на скамейке», — приводит слова Хайкина NRK.

Во 2-м туре общего этапа «Бавария» встретится с норвежским «Викингом» 13 октября, а «Будё-Глимт» 14 октября проведёт матч с дортмундской «Боруссией».

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ».