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Никита Хайкин высказался о своей замене в перерыве матча с «Баварией» в Лиге чемпионов

Никита Хайкин высказался о своей замене в перерыве матча с «Баварией» в Лиге чемпионов
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Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин высказался о своей замене из-за травмы в перерыве матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:5). В первом тайме 31-летний голкипер совершил пять спасений.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
5 : 0
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Мусиала – 47'     2:0 Кейн – 61'     3:0 Дэвис – 77'     4:0 Олисе – 83'     5:0 Олисе – 90+2'    
Удаления: нет / Бёртуфт – 87'

«Нам нужно будет посмотреть завтра. После первого тайма я уже не мог выбивать мяч. Я попробовал сделать это в раздевалке, но было разумнее остаться на скамейке», — приводит слова Хайкина NRK.

Во 2-м туре общего этапа «Бавария» встретится с норвежским «Викингом» 13 октября, а «Будё-Глимт» 14 октября проведёт матч с дортмундской «Боруссией».

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ».

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