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Лучший игрок матча «МЮ» — «Сабах» Патрик Доргу высказался о прошедшей игре в ЛЧ

Лучший игрок матча «МЮ» — «Сабах» Патрик Доргу высказался о прошедшей игре в ЛЧ
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Патрик Доргу прокомментировал победу в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 с «Сабахом» (4:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 0
Сабах
Баку, Азербайджан
1:0 Кунья – 27'     2:0 Фернандеш – 42'     3:0 Шешко – 45'     4:0 Мартинес – 68'    

«В Лиге чемпионов не может быть простых матчей, к каждому сопернику следует относиться со всей серьёзностью. Они попали в Лигу чемпионов не просто так. У них видно мастерство. Было непросто войти в игру, но как только мы забили первый гол, почувствовали, что контролируем ситуацию и забили ещё два перед перерывом. Это позволило ещё больше держать все под контролем во втором тайме.

Четыре гола и ноль сзади — отличный вечер. Приятно вернуться именно таким образом. Хорошая командная игра и заряд уверенности перед следующим туром чемпионата Англии», — приводит слова Доргу официальный сайт УЕФА.

Патрик Доргу был признан лучшим игроком матча.

Во 2-м туре общего этапа ЛЧ «Манчестер Юнайтед» встретится на выезде с мадридским «Атлетико», а «Сабах» примет дом