Лучший игрок матча «МЮ» — «Сабах» Патрик Доргу высказался о прошедшей игре в ЛЧ

Защитник «Манчестер Юнайтед» Патрик Доргу прокомментировал победу в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 с «Сабахом» (4:0).

«В Лиге чемпионов не может быть простых матчей, к каждому сопернику следует относиться со всей серьёзностью. Они попали в Лигу чемпионов не просто так. У них видно мастерство. Было непросто войти в игру, но как только мы забили первый гол, почувствовали, что контролируем ситуацию и забили ещё два перед перерывом. Это позволило ещё больше держать все под контролем во втором тайме.

Четыре гола и ноль сзади — отличный вечер. Приятно вернуться именно таким образом. Хорошая командная игра и заряд уверенности перед следующим туром чемпионата Англии», — приводит слова Доргу официальный сайт УЕФА.

Патрик Доргу был признан лучшим игроком матча.

Во 2-м туре общего этапа ЛЧ «Манчестер Юнайтед» встретится на выезде с мадридским «Атлетико», а «Сабах» примет дом