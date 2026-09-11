«Это очко может оказаться ценным для обеих команд». Тренер «Ромы» — о матче с «Фенербахче»

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал ничью в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 с «Фенербахче» (1:1).

«Вернувшись в Лигу чемпионов, мы сегодня вновь увидели, насколько это выдающийся турнир. Обе команды достойно провели свой первый матч и, на мой взгляд, показали отличный футбол. В итоге получилась ничья. В какие-то моменты лучше играли мы, в какие-то — «Фенербахче». Это матч общего этапа, и это очко может оказаться ценным для обеих команд», — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.

Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Фенербахче» встретится на выезде с «Астон Виллой», а «Рома» примет на своём поле мадридский «Реал». Оба матча состоятся 14 октября.