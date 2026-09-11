Видеообзор ничьи между «ПСВ» и «Шахтёром» в Лиге чемпионов

Нидерландский «ПСВ» сыграл вничью с украинским «Шахтёром» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч прошёл на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды) и закончился со счётом 1:1.

В составе гостей голом отметился Глейкер Мендоса. У хозяев единственный забитый мяч на счету у Серджино Деста.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор ключевых событий встречи:

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Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов «ПСВ» встретится на выезде с немецким «РБ Лейпциг» (13 октября), а «Шахтёр» примет на своём поле греческий «АЕК Афины» (14 октября).