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Видеообзор ничьи между «ПСВ» и «Шахтёром» в Лиге чемпионов

Видеообзор ничьи между «ПСВ» и «Шахтёром» в Лиге чемпионов
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Нидерландский «ПСВ» сыграл вничью с украинским «Шахтёром» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч прошёл на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды) и закончился со счётом 1:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 19:45 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
1 : 1
Шахтёр
Украина
0:1 Мендоса – 45+1'     1:1 Дест – 48'    

В составе гостей голом отметился Глейкер Мендоса. У хозяев единственный забитый мяч на счету у Серджино Деста.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор ключевых событий встречи:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов «ПСВ» встретится на выезде с немецким «РБ Лейпциг» (13 октября), а «Шахтёр» примет на своём поле греческий «АЕК Афины» (14 октября).

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