«Мы не празднуем». Тренер «Шахтёра» Арда Туран — о матче с «ПСВ» в ЛЧ

Главный тренер украинского «Шахтёра» Арда Туран прокомментировал ничью в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 с «ПСВ» (1:1).

«Если бы вы спросили меня ещё до матча, то я ответил бы, что буду очень рад ничьей. Но сейчас мы не празднуем. Мы просто довольны, что хорошо начали погоню за нашей мечтой в этом турнире.

Я горжусь своими игроками. Я и сам многое открыл для себя в плане тактики. Против «ПСВ», на этом стадионе, невозможно играть хорошо все 90 минут. Но мои игроки держались стойко», — приводит слова Туран официальный сайт УЕФА.

Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов «ПСВ» встретится на выезде с немецким «РБ Лейпциг» (13 октября), а «Шахтёр» примет на своём поле греческий «АЕК Афины» (14 октября).