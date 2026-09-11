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«Мы не празднуем». Тренер «Шахтёра» Арда Туран — о матче с «ПСВ» в ЛЧ

«Мы не празднуем». Тренер «Шахтёра» Арда Туран — о матче с «ПСВ» в ЛЧ
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Главный тренер украинского «Шахтёра» Арда Туран прокомментировал ничью в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 с «ПСВ» (1:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 19:45 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
1 : 1
Шахтёр
Украина
0:1 Мендоса – 45+1'     1:1 Дест – 48'    

«Если бы вы спросили меня ещё до матча, то я ответил бы, что буду очень рад ничьей. Но сейчас мы не празднуем. Мы просто довольны, что хорошо начали погоню за нашей мечтой в этом турнире.

Я горжусь своими игроками. Я и сам многое открыл для себя в плане тактики. Против «ПСВ», на этом стадионе, невозможно играть хорошо все 90 минут. Но мои игроки держались стойко», — приводит слова Туран официальный сайт УЕФА.

Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов «ПСВ» встретится на выезде с немецким «РБ Лейпциг» (13 октября), а «Шахтёр» примет на своём поле греческий «АЕК Афины» (14 октября).

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Видеообзор ничьи между «ПСВ» и «Шахтёром» в Лиге чемпионов