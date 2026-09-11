«Бавария» достигла исторического рубежа в ЛЧ, который до этого покорялся только «Реалу»

«Бавария» разгромила «Будё-Глимт» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия) и завершилась со счётом 5:0.

Счёт в матче открыл Джамал Мусиала. Этот гол стал для «Баварии» 900-м в истории выступлений в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов. Таким образом, мюнхенский клуб стал лишь вторым в истории турнира, достигшим этой отметки. Лидером по количеству забитых мячей остаётся мадридский «Реал» — 1139 голов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Во 2-м туре общего этапа «Бавария» встретится с норвежским «Викингом» 13 октября, а «Будё-Глимт» 14 октября проведёт матч с дортмундской «Боруссией».