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«Бавария» достигла исторического рубежа в ЛЧ, который до этого покорялся только «Реалу»

«Бавария» достигла исторического рубежа в ЛЧ, который до этого покорялся только «Реалу»
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«Бавария» разгромила «Будё-Глимт» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия) и завершилась со счётом 5:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
5 : 0
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Мусиала – 47'     2:0 Кейн – 61'     3:0 Дэвис – 77'     4:0 Олисе – 83'     5:0 Олисе – 90+2'    
Удаления: нет / Бёртуфт – 87'

Счёт в матче открыл Джамал Мусиала. Этот гол стал для «Баварии» 900-м в истории выступлений в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов. Таким образом, мюнхенский клуб стал лишь вторым в истории турнира, достигшим этой отметки. Лидером по количеству забитых мячей остаётся мадридский «Реал» — 1139 голов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Во 2-м туре общего этапа «Бавария» встретится с норвежским «Викингом» 13 октября, а «Будё-Глимт» 14 октября проведёт матч с дортмундской «Боруссией».

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