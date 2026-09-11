«Мы продолжаем гнуть свою линию». Вингер «Баварии» Олисе — о матче с «Будё-Глимт» в ЛЧ

Вингер мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе прокомментировал победу в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 с «Будё-Глимт» (5:0).

«Думаю, это была хорошая игра. Первый тайм получился немного сложным. Они низко оборонялись, пространства было мало. Но по мере раскрытия игры стали возникать моменты, и мы их использовали.

В перерыве тренер сказал, чтобы мы просто продолжали действовать в прежней манере.

Приятно играть в этой команде. Мы отлично понимаем друг друга, предвидим все движения. Мы продолжаем гнуть свою линию, что бы ни случилось. Когда всё работает, то всё хорошо и мы счастливы», — приводит слова Олисе официальный сайт УЕФА.

Во 2-м туре общего этапа «Бавария» встретится с норвежским «Викингом» 13 октября, а «Будё-Глимт» 14 октября проведёт матч с дортмундской «Боруссией».