«Вечер удался на славу». Форвард «Баварии» Кейн — о матче с «Будё-Глимт» в ЛЧ

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал победу в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 с «Будё-Глимт» (5:0).

«Всегда важно хорошо начать. Впереди ещё длинный путь, но хотим уже на общем этапе занять как можно более высокое место. В первом матче на своем поле хотели показать очень убедительную игру, задать тон всему выступлению в турнире. Нам противостоял хорошо организованный соперник, но вечер удался на славу», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

Во 2-м туре общего этапа «Бавария» встретится с норвежским «Викингом» 13 октября, а «Будё-Глимт» 14 октября проведёт матч с дортмундской «Боруссией».