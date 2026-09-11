Видеообзор разгрома «Комо» над «РБ Лейпцигом» в Лиге чемпионов

Итальянский «Комо» разгромил немецкий «РБ Лейпциг» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч прошёл на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо (Италия) и закончился со счётом 4:1.

В составе победителей голами отметились Мартин Батурина, Анастасиос Дувикас, Ассане Диао и Максимо Перроне. У гостей единственный забитый мяч на счету Андрия Максимовича.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор ключевых событий встречи:

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Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Комо» встретится на выезде с нидерландским «Фейеноордом» (14 октября), а «РБ Лейпциг» примет на своём поле ещё один голландский клуб «ПСВ» (13 октября).