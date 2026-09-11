Видеообзор разгрома «Комо» над «РБ Лейпцигом» в Лиге чемпионов
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Итальянский «Комо» разгромил немецкий «РБ Лейпциг» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч прошёл на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо (Италия) и закончился со счётом 4:1.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 22:00 МСК
Комо
Комо, Италия
Окончен
4 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
1:0 Батурина – 15' 2:0 Дувикас – 38' 3:0 Диао – 54' 3:1 Максимович – 58' 4:1 Перроне – 90'
В составе победителей голами отметились Мартин Батурина, Анастасиос Дувикас, Ассане Диао и Максимо Перроне. У гостей единственный забитый мяч на счету Андрия Максимовича.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор ключевых событий встречи:
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Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Комо» встретится на выезде с нидерландским «Фейеноордом» (14 октября), а «РБ Лейпциг» примет на своём поле ещё один голландский клуб «ПСВ» (13 октября).
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