Победа «Ланса» в компенсированное время над «Славией» — в видеообзоре матча ЛЧ

Французский «Ланс» обыграл в компенсированное время чешскую «Славию» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч прошёл на стадионе «Фортуна Арена» в Праге (Чехия) и закончился со счётом 3:2.
На 49-й минуте защитник хозяев поля Микулаш Конечны получил красную карточку. На 51-й минуте «Славия» открыла счёт, отличился Даниэль Штурм. На 73-й минуте форвард «Ланса» Абдалла Сима восстановил равновесие. На 88-й минуте Штурм вновь вывел чехов вперёд. На 90+1-й минуте Флорьян Товен сравнял счёт, а через две минуты Рубен Агилар принёс «Лансу» победу.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор ключевых событий встречи:
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Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Славия» встретится на выезде с азербайджанским «Сабахом», а «Ланс» примет на своём поле португальский «Спортинг». Оба матча пройдут 13 октября.
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