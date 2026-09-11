Игрок «Комо» Батурина: невероятное чувство — забить свой первый гол в Лиге чемпионов

Полузащитник итальянского «Комо» Мартин Батурина прокомментировал победу и свой гол в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 с «РБ Лейпциг» (4:1).

«Невероятное чувство — забить свой первый гол в Лиге чемпионов. Спасибо всей команде. На поле мы задали высочайший темп. Но к этому матчу готовились как к любому другому. Не хотели, чтобы атмосфера Лиги чемпионов повлияла на нас слишком сильно. Поэтому старались готовиться как обычно.

Я счастлив и горд выиграть в своем первом матче в Лиге чемпионов. Уверен, все жители Комо сейчас тоже счастливы. Теперь можно отпраздновать», — приводит слова Батурины официальный сайт УЕФА.

Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Комо» встретится на выезде с нидерландским «Фейеноордом» (14 октября), а «РБ Лейпциг» примет на своём поле ещё один голландский клуб «ПСВ» (13 октября).