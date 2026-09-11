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Игрок «Комо» Батурина: невероятное чувство — забить свой первый гол в Лиге чемпионов

Игрок «Комо» Батурина: невероятное чувство — забить свой первый гол в Лиге чемпионов
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Полузащитник итальянского «Комо» Мартин Батурина прокомментировал победу и свой гол в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 с «РБ Лейпциг» (4:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 22:00 МСК
Комо
Комо, Италия
Окончен
4 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
1:0 Батурина – 15'     2:0 Дувикас – 38'     3:0 Диао – 54'     3:1 Максимович – 58'     4:1 Перроне – 90'    

«Невероятное чувство — забить свой первый гол в Лиге чемпионов. Спасибо всей команде. На поле мы задали высочайший темп. Но к этому матчу готовились как к любому другому. Не хотели, чтобы атмосфера Лиги чемпионов повлияла на нас слишком сильно. Поэтому старались готовиться как обычно.

Я счастлив и горд выиграть в своем первом матче в Лиге чемпионов. Уверен, все жители Комо сейчас тоже счастливы. Теперь можно отпраздновать», — приводит слова Батурины официальный сайт УЕФА.

Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Комо» встретится на выезде с нидерландским «Фейеноордом» (14 октября), а «РБ Лейпциг» примет на своём поле ещё один голландский клуб «ПСВ» (13 октября).

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