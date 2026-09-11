«Плохо держали мяч и плохо защищались». Тренер «РБ Лейпциг» — о матче с «Комо» в ЛЧ

Главный тренер немецкого «РБ Лейпциг» Мартин Демикелис прокомментировал поражение в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 с итальянским «Комо» (1:4).

«Сегодня был сложный матч. Думаю, мы плохо держали мяч и плохо защищались без мяча. В первом тайме не двигали мяч достаточно хорошо, чтобы создать больше опасности.

Второй тайм начали очень хорошо, прижали соперника на его половине, но когда мы были на пике, они забили снова в своей первой атаке. Это был болезненный удар. Но команда не сдалась. Мы продолжили доминировать и пытались вернуться в игру. Но в ситуациях с пропущенными голами следовало обороняться лучше», — приводит слова Демикелиса официальный сайт УЕФА.

Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Комо» встретится на выезде с нидерландским «Фейеноордом» (14 октября), а «РБ Лейпциг» примет на своём поле ещё один голландский клуб «ПСВ» (13 октября).