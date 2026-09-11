Шнякин заявил, что нынешняя ненависть к «Зениту» раньше была обращена к «Спартаку»

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о влиянии московского «Спартака» на «Зенит» и ЦСКА.

«Молодые болельщики могут не понять, но та ненависть, которая сейчас обращена к «Зениту», раньше была к «Спартаку». Понятно, что сейчас за «Спартак» болеет больше всего людей, это передаётся по ДНК, даже если команда десятилетие трофеи не берёт.

Но ведь они и породили эту конкуренцию, потому что достижения «Спартака» раздражали всех и в Петербурге, и в Москве, поэтому стали совершенно по-другому наращивать мышцы ЦСКА и «Зенит», – сказал Шнякин в видео на Youtube-канале МЯЧ RU.

Команда под руководством Олега Романцева выиграла три титула подряд — в 1992, 1993 и 1994 годах. Затем «Спартак» выиграл ещё пять чемпионатов подряд — с 1996 по 2001 год.