«Он этого заслуживает». Почеттино рассказал, кто должен получить «Золотой мяч»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино ответил на вопрос о том, может ли нападающий немецкой «Баварии» Гарри Кейн выиграть «Золотой мяч» в этом году.

«Я надеюсь, что да. Я думаю, он заслуживает этого в качестве награды за свою карьеру и за всё, что он сделал в футболе.

Я не знаю, помешают ли ему результаты чемпионата мира или Лиги чемпионов, потому что в обоих случаях он дошёл только до полуфинала. Может быть, ему это помешает, я не знаю, но, на мой взгляд, пришло время Харри Кейна.

Сегодня не ясно, кто является номером один в мире, кто должен победить. В прошлом это было более очевидно. Я думаю, он этого заслуживает. Он заслужил это за свою карьеру, как Модрич или Каннаваро, Бензема. Думаю, если выбирать кого-то одного, то это будет Гарри Кейн», — приводит слова Почеттино ESPN.