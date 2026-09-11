15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он этого заслуживает». Почеттино рассказал, кто должен получить «Золотой мяч»

«Он этого заслуживает». Почеттино рассказал, кто должен получить «Золотой мяч»
Комментарии

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино ответил на вопрос о том, может ли нападающий немецкой «Баварии» Гарри Кейн выиграть «Золотой мяч» в этом году.

«Я надеюсь, что да. Я думаю, он заслуживает этого в качестве награды за свою карьеру и за всё, что он сделал в футболе.

Я не знаю, помешают ли ему результаты чемпионата мира или Лиги чемпионов, потому что в обоих случаях он дошёл только до полуфинала. Может быть, ему это помешает, я не знаю, но, на мой взгляд, пришло время Харри Кейна.

Сегодня не ясно, кто является номером один в мире, кто должен победить. В прошлом это было более очевидно. Я думаю, он этого заслуживает. Он заслужил это за свою карьеру, как Модрич или Каннаваро, Бензема. Думаю, если выбирать кого-то одного, то это будет Гарри Кейн», — приводит слова Почеттино ESPN.

Комментарии