«Дикая и нелепая случайность». Антон Заболотный — о положительной допинг-пробе

Бывший нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный рассказал, как в его организм попал допинг.

«В 2019-2020 годах мне поставили диагноз — аритмия сердца. Плюс у меня были экстрасистолы (экстрасистолия — это разновидность нарушений ритма, при которой сердце делает внеочередное сокращение. — Прим. «Чемпионата»). Это не фатально, но требуется наблюдение. Каждые полгода на меня вешают холтер и один день я его ношу. Меня проверяют в кардиологии, и ничего не меняется: один желудочек работает так же, как и работал. Для снижения давления мне прописали таблетки «Атаканд». С началом спецоперации с импортом многих лекарств, в том числе этого, возникли проблемы. Цены взлетели — до пяти-шести тысяч рублей за пачку, рассчитанную на 14-15 дней. Мне же эти таблетки нужно принимать каждый день. На сборах в Турции я брал по хорошей цене местный «Атаканд», по 8 или 16 миллиграммов. Но со «Спартаком» мы ездили зимой только в ОАЭ, а летом готовились в России. И у меня подошёл к концу запас таблеток.

Я попросил бывшую супругу купить «Атаканд» в Турции. Она не очень хорошо говорит по-английски — видимо, неправильно объяснила в аптеке. Купила «Атаканд» и «Атаканд Плюс», а последний содержит диуретик, мочегонное. Это усовершенствованный препарат для тех, у кого уже идут осложнения с аритмией и высоким давлением, помогающий выводить лишнюю воду из организма. К сожалению, я об этом не знал.

Эти таблетки просто смешались у меня в таблетнице, поскольку совершенно одинаковые по цвету и форме. На протяжении шести-семи лет я употребляю одни и те же таблетки и уже настолько автоматизировал процесс, что и подумать не мог о каком-то допинге. Первый допинг-тест от РУСАДА в октябре прошёл на отлично. Видимо, не пил те, которые с «плюсом». А уже в апреле у меня в моче обнаружили допинг. Такая вот дикая и нелепая случайность. Но я с себя ответственности не снимаю. Каждый спортсмен должен внимательно читать, что употребляет, чтобы избежать таких ситуаций. Я за свою безалаберность поплатился шестью месяцами без профессионального футбола», — сказал Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Полное интервью с Антоном Заболотным читайте скоро на «Чемпионате»