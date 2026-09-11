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Антон Заболотный заявил, что продолжит профессиональную карьеру после дисквалификации

Антон Заболотный заявил, что продолжит профессиональную карьеру после дисквалификации
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Бывший нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный рассказал, что продолжит профессиональную карьеру после дисквалификации.

«Конечно, я не завершаю профессиональную карьеру. Я совершил категорическую ошибку — употребил запрещённое средство. Карьера на полгода приостановилась, но через шесть месяцев планирую вернуться в профессиональный футбол. По рекомендации РУСАДА уже за полтора месяца до окончания дисквалификации можно начать тренировки с профессиональной командой.

Не буду лукавить — два клуба со мной общаются. Не могу сказать какие. Я им объяснил, что сейчас смысла в предварительном контракте нет, потому что никто не знает, какая ситуация сложится зимой. Возможно, у кого-то возникнет дефицит форвардов и я найду более выгодный вариант — для себя и для клуба. Спешить некуда. Нужно дождаться окончания дисквалификации и ехать на сборы с той командой, которой буду больше нужен», — сказал Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Полное интервью с Антоном Заболотным читайте скоро на «Чемпионате»
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