Антон Заболотный рассказал, как уходил из «Спартака»

Бывший нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный рассказал о том, как уходил из московского «Спартака».

«Расстались отлично. Когда у меня закончился контракт со «Спартаком», РУСАДА дало возможность самому себе запретить деятельность — с 1 июля поставить блокировку. Чтобы с этой даты начинался отсчёт дисквалификации. Я так и сделал. А о расставании со «Спартаком» можно судить по одному моменту: Кахигао и Карседо приглашали просто потренироваться со «Спартаком». Я ответил, что не могу заниматься с профессиональной командой, но очень благодарен им за шаг навстречу. До сих пор поздравляю их с успехами, а они интересуются моими делами. У этих людей человеческие качества на высоком уровне. Да у меня со всеми в «Спартаке» остались отличные взаимоотношения. К сожалению, жизнь развела нас вот так», — сказал Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Полное интервью с Антоном Заболотным читайте скоро на «Чемпионате»