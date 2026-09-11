«Должен выйти из группы со своим календарём». Шнякин — о «Комо» в ЛЧ

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о прогрессе итальянского «Комо».

«Вот и эффект ЛЧ! Да, мы, фаны, зрители, комментаторы Серии А, уже третий сезон любуемся «Комо». В любимом кризисном чемпе тащимся от проекта Фабрегаса, который даёт ********** всему итальянскому футболу. И важно без снобства относиться к тем, кто только узнает о феномене «Комо». Знакомьтесь! В нескольких рейтингах я назвал клуб главной тёмной лошадкой ЛЧ. Должен выйти из группы со своим календарём», – написал Шнякин в своём телеграм-канале.

«Комо» разгромил немецкий «РБ Лейпциг» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч прошёл на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо (Италия) и закончился со счётом 4:1.