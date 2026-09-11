Расписание матчей 8-го тура чемпионата России по футболу сезона-2026/2027

Завтра, 11 сентября, стартует 8-й тур сезона-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата страны.

Расписание матчей 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 (время московское)

11 сентября, пятница:

18:00. «Крылья Советов» – «Родина».

12 сентября, суббота:

14:00. «Факел» – «Балтика»;

16:15. «Зенит» – «Локомотив»;

18:30. «Динамо» Москва – «Оренбург»;

20:45. ЦСКА – «Рубин».

13 сентября, воскресенье:

14:30. «Ахмат» – «Динамо» Махачкала;

17:00. «Спартак» – «Ростов»;

19:30. «Краснодар» – «Акрон».

После семи сыгранных матчей «Краснодар» набрал 19 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. На второй строчке находится ЦСКА, который заработал 15 очков в семи встречах. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо», набравшее 13 очков. Замыкают турнирную таблицу «Факел» (2) и «Акрон» (4).