Расписание матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 11 сентября

Сегодня, 11 сентября, состоится первый матч 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 11 сентября (время московское):

18:00. «Крылья Советов» – «Родина».

После семи матчей Российской Премьер-Лиги «Краснодар» набрал 19 очков и возглавляет турнирную таблицу. На второй строчке находится ЦСКА, который заработал 15 очков в семи встречах. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо», набравшее 13 очков в шести матчах. Замыкают турнирную таблицу воронежский «Факел» (два очка) и тольяттинский «Акрон» (4).