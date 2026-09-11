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Крылья Советов — Родина: онлайн-трансляция матча 8-го тура РПЛ начнется в 18:00 мск 11 сентября 2026

«Крылья Советов» — «Родина»: онлайн-трансляция матча 8-го тура РПЛ начнётся в 18:00 мск
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Сегодня, 11 сентября, состоится матч 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и московская «Родина». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
11 сентября 2026, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Родина
Москва
0:1 Тимошенко – 59'     1:1 Крамарич – 64'     2:1 Столбов – 88'    

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Самарская команда набрала семь очков по итогам семи проведённых матчей. «Родина» располагается на 14-й строчке с четырьмя очками в активе. Лидирует в чемпионате России «Краснодар», у которого 19 очков.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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