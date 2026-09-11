Расписание матчей 4-го тура чемпионата Италии — 2026/2027 по футболу

Сегодня, 11 сентября, стартует 4-й тур итальянской Серии А сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.

Расписание матчей 4-го тура чемпионата Италии сезона-2026/2027 (время московское)

11 сентября, пятница:

21:45. «Венеция» – «Фиорентина».

12 сентября, суббота:

16:00. «Дженоа» – «Фрозиноне»;

19:00. «Лацио» – «Милан»;

21:45. «Аталанта» – «Кальяри».

13 сентября, воскресенье:

16:00. «Лечче» – «Монца»;

19:00. «Наполи» – «Болонья»;

21:45. «Сассуоло» – «Ювентус».

14 сентября, понедельник:

19:30. «Комо» – «Парма»;

19:30. «Торино» – «Рома»;

21:45. «Интер» – «Удинезе».

По итогам трёх туров Серии А первое место в турнирной таблице занимает «Рома», набравшая девять очков.