Расписание матчей 4-го тура чемпионата Италии — 2026/2027 по футболу

Сегодня, 11 сентября, стартует 4-й тур итальянской Серии А сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.
Расписание матчей 4-го тура чемпионата Италии сезона-2026/2027 (время московское)
11 сентября, пятница:
21:45. «Венеция» – «Фиорентина».
12 сентября, суббота:
16:00. «Дженоа» – «Фрозиноне»;
19:00. «Лацио» – «Милан»;
21:45. «Аталанта» – «Кальяри».
13 сентября, воскресенье:
16:00. «Лечче» – «Монца»;
19:00. «Наполи» – «Болонья»;
21:45. «Сассуоло» – «Ювентус».
14 сентября, понедельник:
19:30. «Комо» – «Парма»;
19:30. «Торино» – «Рома»;
21:45. «Интер» – «Удинезе».
По итогам трёх туров Серии А первое место в турнирной таблице занимает «Рома», набравшая девять очков.