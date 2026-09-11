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Расписание матчей 3-го тура чемпионата Германии — 2026/2027 по футболу

Расписание матчей 3-го тура чемпионата Германии — 2026/2027 по футболу
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Сегодня, 11 сентября, стартует 3-й тур чемпионата Германии сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 3-го тура Бундеслиги (время московское)

11 сентября, пятница:

21:30. «Унион» – «Шальке-04».

12 сентября, суббота:

16:30. «Фрайбург» – «Боруссия» Мёнхенгладбах;
16:30. «Хоффенхайм» – «Штутгарт»;
16:30. «Майнц» – «Айнтрахт» Франкфурт;
16:30. «Аугсбург» – «Байер»;
16:30. «Боруссия» Дортмунд – «Падерборн 07»;
19:30. «Кёльн» – «Вердер».

13 сентября, воскресенье:

16:30. «РБ Лейпциг» – «Гамбург»;
18:30. «Эльверсберг» – «Бавария».

По итогам прошлого сезона Бундеслиги чемпионом стала «Бавария», набрав 89 очков за 34 игры.

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2026/2027
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