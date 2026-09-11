Расписание матчей 4-го тура чемпионата Франции — 2026/2027 по футболу

Сегодня, 11 сентября, стартует 4-й тур французской Лиги 1 сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата Франции.

Расписание 4-го тура Лиги 1 сезона-2026/2027 (время московское)

11 сентября, пятница:

21:45. «Ренн» – «Марсель».

12 сентября, суббота:

18:15. «Страсбург» – «Монако»;

21:45. «Париж» – «Лион»;

21:45. «Лорьян» – «Тулуза»;

21:45. «Гавр» – «Анже»;

21:45. «Осер» – «Ницца».

13 сентября, воскресенье:

16:00. «Лилль» – «Труа»;

18:15. «Ле-Ман» – «Ланс»;

21:45. «Брест» – «ПСЖ».

Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Монако», набрав девять очков за три матча.