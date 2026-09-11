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Баженов рассказал, почему считает Мусаева лучшим тренером на старте сезона РПЛ

Баженов рассказал, почему считает Мусаева лучшим тренером на старте сезона РПЛ
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Известный экс-футболист Никита Баженов объяснил, почему выбрал Мурада Мусаева, возглавляющего «Краснодар», в голосовании на приз лучшему тренеру Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги в июле и августе 2026 года.

«Все говорили, что «Краснодар» входит в сезон с большими потерями, это так и было. В итоге – идеальный результат, лучшее начало сезона за всю историю клуба», — цитирует Баженова сайт РПЛ.

«Краснодар» под руководством Мусаева одержал шесть побед в шести стартовых турах РПЛ в июле и августе. В 7-м туре (5 сентября) «быки» впервые в сезоне потеряли очки, сыграв вничью с «Крыльями Советов» (2:2).

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