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Заболотный: за полгода в «Спартаке» Карседо создал команду, способную бороться за золото

Заболотный: за полгода в «Спартаке» Карседо создал команду, способную бороться за золото
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Бывший нападающий «Спартака» Антон Заболотный отметил успешный результат работы Хуана Карседо на посту главного тренера красно-белых.

— У тебя есть ощущение, что Карседо — тот тренер, который способен принести чемпионство «Спартаку»?
— Карседо за полгода принёс Кубок. Конечно, никто не обнуляет результаты Станковича — групповой этап Деян прошёл очень хорошо. Но Карседо создал атмосферу в команде. У него сейчас задача — сделать чемпионскую команду. Дай бог, чтобы у него получилось. Я верю в него. За полгода он создал команду, способную бороться за чемпионство, — сказала Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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