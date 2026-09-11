Заболотный: за полгода в «Спартаке» Карседо создал команду, способную бороться за золото

Бывший нападающий «Спартака» Антон Заболотный отметил успешный результат работы Хуана Карседо на посту главного тренера красно-белых.

— У тебя есть ощущение, что Карседо — тот тренер, который способен принести чемпионство «Спартаку»?

— Карседо за полгода принёс Кубок. Конечно, никто не обнуляет результаты Станковича — групповой этап Деян прошёл очень хорошо. Но Карседо создал атмосферу в команде. У него сейчас задача — сделать чемпионскую команду. Дай бог, чтобы у него получилось. Я верю в него. За полгода он создал команду, способную бороться за чемпионство, — сказала Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.