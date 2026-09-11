Тренер «Краснодара» Мусаев: самое важное — это не трансферы

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался на тему трансферов. Он отметил, что подготовка к матчам и тренировочный процесс важнее приобретений.

«Мы не смогли сделать трансфер в последние дни. Насчёт свободных агентов пока ничего не знаю, ко мне не обращались, чтобы я кого-то рассмотрел.

Очень важна наша реакция внутри. Если будет правильная реакция у футболистов и тренеров, если мы найдём хорошее сочетание, то я думаю, что проблем не будет. Если где-то будем работать не очень хорошо, тогда возможны трудности. Но ничего, тем интереснее. Нужно решать проблемы, где кого-то не хватает, ждать ребят, которые сейчас недоступны.

Конечно, хочется сделать большие трансферы, но самое важное — это не трансферы, а то, как мы будем готовиться к играм, проводить каждую тренировку, матч, какая будет атмосфера. Если будет в этом плане всё хорошо, я думаю, мы справимся», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.